Zaniolo in procura Figc per la rissa con la Roma Primavera lui ammette | Da me reazione inopportuna | mi hanno provocato

Nicolò Zaniolo, protagonista di un acceso episodio al Viola Park, ha annunciato di aver fornito la sua testimonianza alla procura della FIGC, ammettendo una reazione inopportuna a seguito di provocazioni. L’attaccante, ora al Galatasaray, si presenta come vittima e chiarisce la propria versione dei fatti, cercando di fare luce su quanto accaduto alla fine della semifinale Primavera tra Fiorentina e Roma. Ma cosa potrebbe succedere ora?

Nicolò Zaniolo sostiene di essere lui stesso vittima nella vicenda della presunta rissa al Viola Park, alla fine della semifinale del campionato Primavera tra Fiorentina e Roma. L’attaccante rientrato al Galatasaray, dopo una breve esperienza a Firenze, ha scritto in due storie su Instagram di essere stato sentito dalla procura della Figc e di aver chiarito tutto. La testimonianza alla procura Figc. Nei giorni scorsi ci sarebbe stata la testimonianza di Zaniolo raccolta dal procuratore federale Giuseppe Chiné. L’attaccante non è sceso nei dettagli su quel che ha racontato al procuratore. Ma dalle spiegazioni che ha avuto modo di dare, dice di ritenersi soddisfatto perché ha dato una versione della dinamica dei fatti «risolutiva». 🔗 Leggi su Open.online

