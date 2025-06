Yeremay Juventus i bianconeri tornano improvvisamente in gioco? L’affare con quel club di Serie A è definitivamente saltato! La notizia

La Juventus ribalta le aspettative: l'affare Yeremay Hernandez, che sembrava ormai chiuso con il Como, torna in pista. La società bianconera potrebbe ora valutare nuove strategie per rinforzare l’ala spagnola classe 2002, aprendo uno spiraglio inaspettato nel mercato di gennaio. Dopo le voci di un addio sfumate, i tifosi possono nuovamente sognare un futuro in maglia juventina per il giovane talento. La questione è ancora tutta da scrivere.

Yeremay Juventus, Madama può dire in merito a questa pista: la trattativa con quel club è definitivamente saltata!. Ci sono nuovi spiragli di manovra per la Juventus in merito alle prestazioni di Yeremay Hernandez. L'ala spagnola classe 2002 sembrava a un passo dall'approdo al Como, ma questo trasferimento non si farĂ . Lo ha rivelato su X Fabrizio Romano. Stando a quanto asserito dal giornalista, il mancato raggiungimento di un accordo tra i lariani e il Deportivo La Coruna ha convinto i lombardi a interrompere la trattativa e virare su altri obiettivi.

Yeremay Juventus, un club di Serie A serra le fila per avere la giovane ala spagnola: è disposto a pagare la sua clausola rescissoria! La notizia - La Juventus é pronta a fare un passo decisivo per Yeremay Hernandez, giovane ala spagnola. Il club bianconero, disposto a pagare la clausola rescissoria, intende rafforzare il proprio organico con questo talentuoso giocatore.

