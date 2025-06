YAJE | from Mintzer to Pastorius

La Young Art Jazz Ensemble, diretta da Mario Corvini, torna a incantare il pubblico del Pentalfa Club con un concerto imperdibile dedicato alle opere di due leggende del jazz: Bob Mintzer e Jaco Pastorius. Un viaggio sonoro tra improvvisazione e maestria che promette emozioni intense e un'esperienza musicale unica, rendendo questa serata un appuntamento da non perdere per gli appassionati e gli amanti del jazz in cerca di nuove suggestioni.

