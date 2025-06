Yachting Destination La Darsena in festa col mese più glamour dell’estate viareggina

Preparati a vivere il mese più glamour dell’estate viareggina con Yachting Destination Events, un festival che trasforma la Darsena nel cuore pulsante di emozioni, sport e bellezza marina. Dal 28 giugno, le banchine si animano di eventi irresistibili, tra vele, sfilate e spettacoli, celebrando il fascino del mare. Un’occasione unica per scoprire il vero spirito di Viareggio e lasciarsi conquistare dalla sua magia.

Si scrive Yachting Destination Events. Si legge come l’appuntamento più glamour dell’estate viareggina con al centro il porto, il mare e lo sport. Le banchine della Darsena da oggi fino al 28 giugno diventeranno il centro vitale delle attrazioni turistiche della città. Un mese dedicato al mare e alla vela pensato e organizzato dal Club Nautico Versilia con il contributo e il sostegno del comune di Viareggio e di Navigo e di ICare Viareggio Porto. Due aventi sportivi di richiamo internazionale (il campionato europeo di classe Star e la Viareggio-Bastia-Viareggio) arricchi da una serie di manifestazioni collaterali dai talk show alle tavole rotonde, dalla musica allo sport. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Yachting Destination. La Darsena in festa col mese più glamour dell’estate viareggina

