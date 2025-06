XXIII Premio ABIO Napoli

Unitevi a noi per celebrare il sorriso e la speranza in un evento speciale che ogni anno illumina il cuore di Napoli. Sabato 14 giugno, nel magico scenario del Teatro dei Piccoli, si terrà la ventitreesima edizione del Premio ABIO Napoli: “Ci...”, un’occasione unica per premiare il coraggio e la gioia di bambini e bambine durante il loro percorso di cura. Un appuntamento imperdibile che trasforma la solidarietà in festa!

La festa piĂą divertente dell'anno che premia le bambine e i bambini ricoverati nei reparti pediatrici di Napoli e provincia Sabato 14 giugno alle ore 10, nel suggestivo giardino del Teatro dei Piccoli di Napoli, andrĂ in scena la ventitreesima edizione del Premio ABIO Napoli, dal titolo: "Ci.

