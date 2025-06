XVII edizione del Festival Francescano | incontri presentazioni di libri spettacoli e spazi di spiritualità

Dal 25 al 28 settembre, Bologna si trasforma nel palcoscenico di spiritualità e cultura con la XVII edizione del Festival Francescano. Quattro giorni di incontri, presentazioni di libri, spettacoli e spazi dedicati alla riflessione, incentrati sul tema “Il...”. Un’occasione imperdibile per immergersi in un viaggio tra fede, arte e dialogo, nel cuore pulsante della città. Non perdere questa straordinaria esperienza di crescita e scoperta.

Quattro giorni e più di 100 eventi tra lezioni magistrali, incontri, presentazioni di libri, spettacoli e spazi di spiritualità a Bologna dal 25 al 28 settembre. Nel cuore della città, in Piazza Maggiore, si apre la XVII edizione del Festival Francescano, quest'anno incentrato sul tema “Il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - XVII edizione del Festival Francescano: incontri, presentazioni di libri, spettacoli e spazi di spiritualità

In questa notizia si parla di: xvii - edizione - festival - francescano

Biciclettata Toritto–Quasano “Dalla città al parco” – XVII edizione - In occasione della Festa della Repubblica, riprende la tradizione della biciclettata Toritto-Quasano, giunta alla sua XVII edizione.

9 giugno 2025 "La speranza trova nella Madre di Dio la più alta testimone." (Papa Francesco) #calendariofrancescano P.S. Diventa Amico del Festival https://bit.ly/413PFGI Partecipa alla discussione

Venerdì 30 Maggio 2025 Citerna ospiterà per il V anno consecutivo il Festival dei Cammini di Francesco, giunto alla sua nona edizione. Quest’anno si celebra un’importante ricorrenza: gli ottocento anni dalla scrittura del Cantico delle Creature. Il programma Partecipa alla discussione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

XVII edizione del Festival Francescano: incontri, presentazioni di libri, spettacoli e spazi di spiritualità; Il Cantico delle Connessioni: spiritualità e tecnologia al Festival Francescano; Torna a Bologna Festival Francescano per un’economia gentile.

Il 'Cantico delle connessioni' al Festival Francescano - Quattro giorni e oltre 100 eventi tra lezioni magistrali, incontri, presentazioni di libri, spettacoli e spazi di spiritualità a Bologna dal 25 al 28 settembre.

XVII edizione del Festival Francescano: incontri, presentazioni di libri, spettacoli e spazi di spiritualità - Quattro giorni e più di 100 eventi tra lezioni magistrali, incontri, presentazioni di libri, spettacoli e spazi di spiritualità a Bologna dal 25 al 28 settembre.