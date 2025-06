Xiaomi SU7 Ultra scende in pista su Gran Turismo 7

Preparati a vivere un’esperienza di guida ancora più emozionante: Xiaomi fa il suo debutto su Gran Turismo 7 con la rivoluzionaria SU7 Ultra, frutto di una collaborazione esclusiva tra il colosso cinese e Polyphony Digital. Questa novità, annunciata durante il Round One del Gran Turismo World Series 2025, promette di ridefinire gli standard di mobilità virtuale. L’aggiunta di Xiaomi SU7 Ultra apre nuove frontiere nel mondo delle corse digitali.

(Adnkronos) – Su Gran Turismo 7, il celebre simulatore di guida disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5, debutta il marchio Xiaomi con la SU7 Ultra. E' il risultato di una partnership siglata fra il gruppo cinese e Polyphony Digital in occasione del Round One del Gran Turismo World Series 2025.

Kazunori Yamauchi, il produttore di Gran Turismo, ha messo alla prova #XiaomiSU7Ultra e lo ha descritto in tre parole: “estremo, potente, stabile”. Questa è solo l’inizio. Xiaomi EV e Gran Turismo uniscono le forze, spinti dalla stessa passione e visione, per po Partecipa alla discussione

