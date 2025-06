Xiaomi ha avviato i test di HyperOS 2.3 con Android 16

Novità entusiasmanti in casa Xiaomi: la società ha appena avviato i test interni di HyperOS 2.3, basato su Android 16. Questa fase segna un passo importante verso l’implementazione di funzionalità innovative e miglioramenti significativi per gli utenti. Resta sintonizzato per scoprire come questa evoluzione influencerà l’esperienza d’uso dei futuri dispositivi Xiaomi, promettendo un salto di qualità che potrebbe rivoluzionare il panorama degli smartphone.

Stando alle ultime notizie provenienti dalla Cina, il team di Xiaomi ha avviato un'ampia fase di test interni di HyperOS 2.3 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Xiaomi ha avviato i test di HyperOS 2.3 con Android 16

Le notizie più recenti da fonti esterne

Xiaomi ha avviato i test di HyperOS 2.3 con Android 16; Aggiornamento Xiaomi ad Android 16: partiti i test di HyperOS 2.3 in Europa; È tempo di HyperOS 2.3 con Android 16: Xiaomi avvia i test in Europa.

Xiaomi ha avviato i test di HyperOS 2.3 con Android 16 - Stando alle ultime notizie provenienti dalla Cina, il team di Xiaomi ha avviato un'ampia fase di test interni di HyperOS 2.

È tempo di HyperOS 2.3 con Android 16: Xiaomi avvia i test in Europa - Con una mossa un po' a sorpresa, Xiaomi, in sordina, avvia i test di HyperOS 2.

Aggiornamento Xiaomi ad Android 16: partiti i test di HyperOS 2.3 in Europa - 3, basato su Android 16, entra in fase di test con Xiaomi 15.