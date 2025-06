X Municipio senza barriere architettoniche | stanziati i fondi per il PEBA

Il X Municipio compie un passo decisivo verso l'inclusione, stanziando i fondi necessari per il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). Dopo un lungo percorso fatto di delibere e ricerche, finalmente si avvia la redazione del primo stralcio, segnando una svolta concreta per rendere gli spazi pubblici piĂą accessibili a tutti. Un risultato che dimostra come perseveranza e impegno possano trasformare le idee in realtĂ .

X Municipio, 10 giugno 2025 – “Non è stato facile, ma dopo tre direttive di Giunta municipale ed un complesso iter finalizzato alla variazione di destinazione di fondi municipali, per finanziare la progettazione, possiamo oggi annunciare l’avvio della redazione del primo stralcio del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche ( PEBA) del Municipio X”. Lo comunicano in una nota l’ Assessore municipale ai Lavori Pubblici e al Patrimonio Guglielmo Calcerano e l’Assessora municipale alle Politiche Sociali Denise Lancia. “Abbiamo creduto fortemente nella necessitĂ di dare impulso alla redazione del PEBA – spiega l’assessora Lancia – tanto da istituire un apposito tavolo per fare parlare tra di loro cittadini, associazioni di categoria delle persone con disabilitĂ , rappresentanti politico-istituzionali della maggioranza municipale e Uffici amministrativi del Municipio X competenti nelle materie del Sociale e dei Lavori Pubblici. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

