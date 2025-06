WWE | Sami Zayn avanza alle semifinali del King of the Ring dopo un caotico Fatal 4-Way

L’entusiasmante viaggio verso il trono del King of the Ring entra nel vivo con Sami Zayn che, grazie a una vittoria emozionante nel caotico match a quattro, si guadagna un posto nelle semifinali. Dopo l’ultimo episodio di RAW, il torneo si fa ancora più avvincente, promettendo momenti di grande spettacolo e suspense fino alla finale prevista per il 28 giugno 2025 a WWE Night of …

L’ultimo episodio di RAW ha segnato un altro passo verso la conquista della corona del nuovo King of the Ring. Durante la puntata, è iniziato ufficialmente il torneo con un match di qualificazione che ha visto protagonisti Dominik Mysterio, Sami Zayn, Bron Breakker e Penta. Il vincitore avrebbe conquistato l’accesso al turno successivo. Il torneo continuerà nelle prossime settimane fino alla finale, prevista per il 28 giugno 2025 a WWE Night of Champions a Riyadh, in Arabia Saudita. Il match è stato intenso. Gran parte dell’incontro è stata dedicata al tentativo di contenere la potenza di Bron Breakker, impresa tutt’altro che semplice. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Sami Zayn avanza alle semifinali del King of the Ring dopo un caotico Fatal 4-Way

In questa notizia si parla di: King Ring Sami Zayn

WWE: Ricominciano il King e Queen of the Ring, finali in Arabia Saudita - La WWE torna a svelare il suo fascino con il tanto atteso King and Queen of the Ring, che riaccendono l'entusiasmo dei fan di tutto il mondo.

Altre fonti ne stanno dando notizia

WWE King and Queen of the Ring 2024 – I nostri pronostici; Risultati King and Queen of the Ring: il finale di un match è contestatissimo!; Clash at the Castle Scotland – I nostri pronostici.

Sami Zayn Picks Up King Of The Ring Qualifying Win On WWE Raw After LA Knight Assist - finals of the King of the Ring tournament thanks to an LA Knight assist during "WWE Raw.

WWE Raw results: Sami Zayn advances to King of the Ring semifinals after LA Knight’s surprise interference - The RAW star defeated Bron Breakker, Dominik Mysterio, and Penta in a wild Fatal 4-

Roxanne Perez & Sami Zayn Advance In King & Queen Of The Ring Tournaments, Updated Brackets - Roxanne Perez & Sami Zayn Advance In King & Queen Of The Ring Tournaments, Updated Brackets Wrestling News and Rumors ...