WWE | Roxanne Perez trionfa e avanza verso la Corona di Queen of the Ring

L’ultimo episodio di RAW a Phoenix ha acceso i riflettori su un duello appassionante nel torneo Queen of the Ring. Tra combattimenti serrati e momenti di alta tensione, Roxanne Perez si è distinta, conquistando una vittoria fondamentale e avvicinandosi alla corona. Il percorso verso il trono è ancora lungo, ma questa vittoria segna certamente un passo deciso verso la conquista del titolo. Le prossime sfide promettono ancora emozioni e sorprese, mentre il destino della regina si fa sempre più vicino.

L’ultimo episodio di RAW, che si è svolto a Phoenix, in Arizona, ha segnato un altro passo verso l’assegnazione della corona della nuova Queen of the Ring. Durante la puntata, è iniziato ufficialmente il torneo con un match di qualificazione che ha visto affrontarsi Liv Morgan, Kairi Sane, Roxanne Perez e Rhea Ripley. Lo scontro ha decretato chi avrebbe avanzato nel tabellone del torneo. Il torneo Queen of the Ring proseguirà nelle prossime settimane, con le finali fissate per il 28 giugno 2025 durante WWE Night of Champions, in programma al Kingdom Arena di Riyadh, in Arabia Saudita. L’incontro ha regalato azione ad altissimo livello. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Roxanne Perez trionfa e avanza verso la Corona di Queen of the Ring

Cosa riportano altre fonti

WWE: Roxanne Perez trionfa e avanza verso la Corona di Queen of the Ring; WWE | Sami Zayn avanza alle semifinali del King of the Ring dopo un caotico Fatal 4-Way.

WWE Queen Of The Ring Tournament Report, Raw 5/20/2024 - Former NXT Women's Champion Lyra Valkyria is moving on to Jeddah, Saudi Arabia for her chance at the Queen of the Ring crown after ...