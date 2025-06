WWE | John Cena accetta di affrontare CM Punk ma solo a Night Of Champions

ha annunciato una svolta inattesa: accetterà di affrontare CM Punk, ma solo a Night of Champions. Dopo le intense emozioni di Raw e i momenti di tensione, questa sfida si prospetta come uno degli incontri più attesi dell’anno, promettendo spettacolo e adrenalina. La rivalità tra i due campioni sta raggiungendo nuove vette, lasciando i fan in fervida attesa di scoprire quale sarà il prossimo capitolo di questa epica battaglia.

Ieri notte puntata di Monday Night Raw post Money In The Bank. John Cena ha aperto la puntata per discutere di quanto accaduto al PLE con R-Truth che lo ha attaccato facendogli perdere il tag team match in cui lui e Logan Paul hanno affrontato Cody Rhodes e Jey Uso. Poco dopo, però, è stato interrotto da un “vecchia conoscenza”. Si rinnova la rivalità. Ieri notte a Raw, John Cena ha “attaccato” i fan colpevoli del ritorno di R-Truth. Il campione non era affatto di buon umore e ha definito R-Truth un comico il cui massimo traguardo è cercare di imitarlo. A peggiorare la situazione ci ha pensato CM Punk. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: John Cena accetta di affrontare CM Punk, ma solo a Night Of Champions

