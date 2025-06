WWE | I possibili piani per il feud tra Nikki Bella e Liv Morgane se tornasse anche Brie?

Ieri notte a Raw sono state gettate le fondamenta di un appassionante nuovo feud tra Nikki Bella e Liv Morgan, con la possibilità di un ritorno di Brie Bella che potrebbe infiammare ulteriormente la storyline. La tensione tra le due si fa palpabile, e gli scenari disponibili sono molteplici: un confronto diretto, alleanze inaspettate o addirittura un triangolo che coinvolga anche Brie. Ma quali saranno i prossimi colpi di scena? Restate sintonizzati per scoprire come evolverà questa intricata rivalità.

Ieri notte in quel di Monday Night Raw abbiamo assistito al ritorno di Nikki Bella. L’ex Divas Champion è stata accolta alla grande dal pubblico di casa e proprio ieri sera sembrano essere state gettate le basi per un feud tra lei e Liv Morgan. Quest’ultima è andata su tutte le furie dopo che Nikki non l’aveva menzionata durante il suo discorso. Arrivano ulteriori indiscrezioni sulla situazione. I possibili piani. Ieri notte a Raw sono state gettate le basi per il feud tra Nikki Bella e Liv Morgan, feud che dovrebbe culminare a Evolution 2, evento tutto al femminile, in programma il prossimo 13 luglio ad Atlanta, Georgia. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: I possibili piani per il feud tra Nikki Bella e Liv Morgan..e se tornasse anche Brie?

Se ne parla anche su altri siti

