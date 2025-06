WWE | GUNTHER è di nuovo campione Jey Uso crolla nella morsa finale

GUNTHER si è dimostrato ancora una volta il sovrano indiscusso del ring, conquistando il suo 232° titolo e confermando la sua supremazia. La vittoria su Jey Uso nel main event di RAW a Phoenix ha lasciato i fan senza fiato, riscrivendo le regole della competizione. Con questa impresa, GUNTHER non solo si conferma campione, ma apre le porte a nuove sfide e traguardi epici. E ora, cosa ci riserverà il futuro di questo straordinario guerriero?

GUNTHER ha appena scritto un’altra pagina di storia, e questa volta lo ha fatto mandando al tappeto Jey Uso nel main event di RAW. Il 9 giugno, la puntata di RAW si è svolta alla PHX Arena di Phoenix, Arizona, con in palio il World Heavyweight Championship. Jey Uso si era guadagnato la chance titolata dopo aver fatto cedere GUNTHER a WrestleMania 41, ma il “Ring General” non ha perso tempo a riconquistare il suo posto nella corsa al titolo. E questa settimana si è preso la sua vendetta, in modo brutale. Jey Uso haciendo su entrada entre el público y acompañado por su hijo. Un saludo a la hija de Chad Gable. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: GUNTHER è di nuovo campione, Jey Uso crolla nella morsa finale

In questa notizia si parla di: Gunther Campione Crolla Morsa

Gunther sfida Jey Uso: “Non hai l’intelletto per essere un grande campione” - Nell'ultima puntata di Raw, Gunther ha fatto un'inaspettata dichiarazione, sfidando Jey Uso e mettendo in dubbio la sua intelligenza per essere un grande campione.