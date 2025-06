WWE | Dopo la perdita del titolo quale sarà il futuro di Jey Uso?

Dopo la sconfitta e la perdita del titolo, il destino di Jey Uso in WWE si addentra in un nuovo capitolo ricco di incognite. La sua corsa come campione si è conclusa, ma la sua determinazione e carisma potrebbero ancora aprire strade sorprendenti nel mondo del wrestling. Ora, la domanda è: quale sarà il prossimo passo per questa icona della famiglia Uso? Resta con noi per scoprire cosa riserverà il futuro a Jey in WWE.

La corsa da sogno di Jey Uso come WWE World Heavyweight Champion si è conclusa nella puntata di RAW del 9 giugno, ma i dubbi sul suo futuro in WWE stanno diventando sempre più insistenti. Nel main event alla PHX Arena di Phoenix, GUNTHER ha fatto perdere i sensi a Jey con una potente sleeper hold, riprendendosi il titolo. Il match ha segnato la fine del regno di Jey, iniziato a WrestleMania 41 dopo aver vinto la Royal Rumble e aver sconfitto proprio GUNTHER. Ma è stato ciò che è accaduto dopo la fine dello show ad attirare ancora più attenzione della sconfitta stessa. Jey Uso emoziona il pubblico di RAW dopo la sconfitta: “Vi voglio bene”. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Dopo la perdita del titolo, quale sarà il futuro di Jey Uso?

