WWE | Asuka tornerà in azione nel prossimo Raw e lo farà nel Queen Of The Ring

Dopo oltre un anno di inattività a causa di un infortunio al ginocchio, Asuka fa il suo grande ritorno sul ring, annunciato durante l’ultima puntata di Raw. La "Empress" tornerà in azione nel Queen of the Ring Tournament, promettendo emozioni e spettacolo. Un ritorno tanto atteso dai fan, che si preparano a vedere questa combattente tornare a dominare la scena. La sua partecipazione nel torneo segna un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera e di Raw.

Dopo oltre un anno di stop a causa di un infortunio al ginocchio, è giunto il momento del ritorno in azione di Asuka. Nel corso della puntata di Raw di ieri notte, la WWE ha annunciato il ritorno della giapponese che entrerà nel Queen Of The Ring Tournament lottando nel prossimo episodio dello show rosso. Il ritorno della Empress. Asuka tornerà in azione nel prossimo episodio di Raw entrando nel Queen Of The Ring Tournament. La giapponese affronterà Stephanie Vaquer, Raquel Rodriguez e Ivy Nile in un Fatal 4 Way match da cui uscirà una delle semifinaliste del torneo. L’ultimo match di Asuka risale ad un episodio di SmackDown dello scorso 3 maggio 2024. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Asuka tornerà in azione nel prossimo Raw e lo farà nel Queen Of The Ring

