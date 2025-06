WTA Queen’s 2025 risultati 10 giugno | avanzano Raducanu e Muchova out Krejcikova e Tomljanovic

Il primo turno del WTA 500 Queen’s Club a Londra si conclude con sorprese e tensione, mentre le favorite avanzano e alcune grandi eliminazioni scuotono il torneo. Raducanu e Muchova si fanno strada, mentre Krejcikova e Tomljanovic sono out. La ceca Karolína Muchová, sesta testa di serie, si impone in una frazione decisiva dopo il match sospeso ieri, dando spettacolo sugli erba britannici. Il torneo promette ancora emozioni fino all’ultimo punto.

Si completa il primo turno del WTA 500 del Queen’s Club, in corso a Londra, in Gran Bretagna: sull’ erba outdoor dei The HSBC Championships 2025 di tennis, termina il match sospeso ieri per oscurità e si disputano altri sei incontri. In tabellone non sono presenti giocatrici italiane. La frazione decisiva del match sospeso ieri per oscurità al termine del secondo set premia la ceca Karolína Muchová, testa di serie numero 6, che elimina la qualificata australiana Maddison Inglis, vincendo il parziale per 6-4 e portando a casa l’incontro sul punteggio di 7-6 (5) 3-6 6-4. La statunitense Mccartney Kessler supera la wild card britannica Francesca Jones con lo score di 6-2 6-4, mentre l’altra wild card britannica, Emma Raducanu, liquida la qualificata spagnola Cristina Buc?a col punteggio di 6-1 6-2, infine la slovacca Rebecca Šramková elimina la testa di serie numero 7, la ceca Barbora Krej?íková, sconfitta per 6-4 6-3. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Queen’s 2025, risultati 10 giugno: avanzano Raducanu e Muchova, out Krejcikova e Tomljanovic

