Workday un modello basato sulle competenze per ridurre le disuguaglianze

In un mondo in costante evoluzione, il modello basato sulle competenze di Workday si presenta come una soluzione innovativa per ridurre le disuguaglianze e stimolare la crescita economica. Secondo una ricerca recente, l’85% dei leader italiani crede fermamente che questa strategia possa fare la differenza. Con questa panoramica, esploriamo come un approccio orientato alle competenze possa trasformare il panorama del lavoro e creare opportunità più eque per tutti.

Secondo una ricerca di Workday l’85% dei leader italiani ritiene che questo favorirà la crescita economica. MILANO – Workday, Inc. (NASDAQ: WDAY), la piattaforma AI per la gestione finanziaria, di persone e agenti, ha pubblicato The Global State of Skills, rivelando una sfida cruciale per le aziende di tutto il mondo: il 51% dei business leader a livello globale (in Italia il 52%) teme una carenza di talenti nel prossimo futuro, mentre solo il 32% (in Italia il 36%) è convinto che la propria organizzazione disponga delle competenze necessarie per un successo a lungo termine. Con l’AI che sta rivoluzionando interi settori, le competenze richieste nel mondo del lavoro stanno cambiando rapidamente e molte aziende non hanno una visione chiara delle capacità delle proprie persone. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Workday, un modello basato sulle competenze per ridurre le disuguaglianze

Se ne parla anche su altri siti

Lavoro: in Italia oltre 6 aziende su 10 puntano sulle competenze per crescere e ridurre le disuguaglianze. L'AI accelera la transizione, ma le competenze umane restano insostituibili; Ricerca Workday: l'Ai darà il via a una rivoluzione delle competenze umane; Lavoro: ecco come l’AI può trasformare l’efficienza organizzativa e ridefinire la leadership.

LAVORO, OLTRE 6 AZIENDE SU 10 HANNO ADOTTATO UN MODELLO BASATO SULLE COMPETENZE - (NASDAQ: WDAY), la piattaforma AI per la gestione finanziaria, di persone e agenti, ha pubblicato The Global State of Skills, rivelando una sfida cruciale per le aziende di tutto il mond ...

Idc e Workday: carenza di componenti e competenze le maggiori preoccupazioni per la manifattura - ma alla fine creerà le basi per la crescita aziendale e garantirà una trasformazione aziendale di successo.

Salesforce e Workday lanciano un nuovo assistente per dipendenti basato su AI - Sviluppo continuo: Curare percorsi di apprendimento personalizzati basati sul ruolo, competenze e interessi di carriera di un dipendente tracciati in Workday.