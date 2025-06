Wonder Woman | James Gunn conferma un nuovo film per il rilancio del DC Universe

Il mondo di DC si prepara a riscrivere la propria storia con un nuovo capitolo epico. Dopo il rilancio di Superman e The Brave and the Bold, James Gunn annuncia ufficialmente un film dedicato a Wonder Woman, completando così la rinascita della Trinità. L’attesa è finita: l’universo cinematografico di DC sta per essere rivoluzionato e Wonder Woman sarà protagonista di questa avventura senza precedenti. La leggenda sta per rinascere, e il futuro si prospetta più luminoso che mai.

Dopo Superman e The Brave and the Bold, DC Studios completa la Trinità: anche Wonder Woman avrà il suo film nel nuovo universo cinematografico di James Gunn. Il futuro cinematografico di Wonder Woman comincia a delinearsi. Dopo mesi di speculazioni, James Gunn, co-presidente di DC Studios insieme a Peter Safran, ha confermato che un nuovo film dedicato alla leggendaria eroina è ufficialmente in fase di sviluppo. Si tratta di un progetto distinto dalla serie prequel Paradise Lost, già annunciata per la piattaforma Max (ex HBO Max), e fa parte della nuova visione per il DC Universe. Cosa ha detto James Gunn Nel corso di un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, Gunn ha dichiarato: "Wonder Woman è un progetto separato, sta andando avanti lentamente, ma ci stiamo lavorando.

Mister Movie | Warner Bros. & DCU: Superman, Batman, Wonder Woman, Supergirl – I 4 Pilastri del Futuro Annunciati - Durante la recente earnings call, David Zaslav di Warner Bros. ha svelato i quattro pilastri del futuro del DCU: Superman, Batman, Wonder Woman e Supergirl.

In mezzo al brusio crescente per il Superman di James Gunn, Dc Comics ha annunciato una nuova mini serie di cinque numeri sotto la sua etichetta Black Label. Intitolata Superman: The Kryptonite Spectrum, la storia proviene dall'acclamato team di “Ice Crea Partecipa alla discussione

Sentite che cosa ha detto il ceo di Warner Bros Discovery, David Zaslav, a proposito dei '4 pilastri del DCU di James Gunn' Partecipa alla discussione

