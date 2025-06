Wonder Woman | James Gunn conferma che un film è in fase di scrittura

Grande notizia per i fan di Wonder Woman: James Gunn ha confermato che il suo team sta scrivendo un nuovo film dedicato all'iconica eroina, promettendo di riportarla al centro dell’azione nell’universo DC. Con il Capitolo 1 “Gods and Monsters” in pieno fermento, l’attesa cresce: quando potremo rivederla sfrecciare sul grande schermo? Restate sintonizzati, perché il prossimo capitolo della sua avventura sta per essere scritto...

I DC Studios stanno ufficialmente sviluppando un nuovo film su Wonder Woman, presumibilmente come parte dell’universo DC. Attualmente, l’universo DC di James Gunn sta lavorando al Capitolo 1: “Gods and Monsters” con vari film e serie TV in lavorazione basati sugli amati personaggi DC. Tuttavia, un’eroina che molti si stanno chiedendo quando tornerà sullo schermo è Wonder Woman. Con l’arrivo di Superman di David Corenswet a luglio e il reboot di Batman, The Brave and The Bold, in fase di sviluppo, finalmente ci sono grandi novità per l’eroina di Themyscira. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

