Wmac on the Beach | Successo per la manifestazione di karate al Lido di Spina

Wmac on the Beach torna a entusiasmare gli amanti del karate sulla splendida spiaggia di Lido di Spina, candidandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Quinto anno di successi, con 80 atleti provenienti dal Nord Italia che hanno dimostrato talento e determinazione in un’atmosfera coinvolgente e carica di energia. Un evento che celebra il coraggio, la disciplina e la passione, lasciando tutti con il desiderio di tornare ancora.

Per il quinto anno consecutivo, il Bagno Huna di Lido di Spina è stato la cornice del Wmac on the Beach, la manifestazione di karate sulla spiaggia fortemente voluta e organizzata dal maestro Mauro de Marchi, presidente europeo per la sigla Wmac. Quest'anno la manifestazione è stata un successo favoloso, con 80 atleti e atlete da tutto il nord Italia che si sono avvicendati nelle varie specialità di gara, mettendosi alla prova sulla sabbia del Lido e regalando un grande spettacolo davanti al pubblico e agli arbitri Wmac e Csi. I gruppi Karatemantova e Fly Gym di Ferrara, seguiti entrambi dal maestro Sergio de Marchi, si sono presentati in gran spolvero all'evento e hanno collezionato un successo spettacolare: nei kata di karate, medaglia d'oro per Anna Succi, Matteo Lambertini, Sergio de Marchi, Giulio Xu, Alice Siviero e Liviana Rovinetti (che si aggiudica anche l'argento nei kata con armi); argenti invece per Federica Savorelli e Michelangelo Merighi, e infine bronzi per Enrico Bulgarelli, Francesco Bonora e Sara Landi.

