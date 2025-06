Wimbledon 2025 | gli italiani nel tabellone principale e chi disputerà le qualificazioni

Wimbledon 2025 si avvicina e gli italiani si preparano a lasciare il segno sul leggendario campo in erba. Sei giocatori hanno già conquistato un biglietto per il tabellone principale, mentre altri nove si sfidano nelle qualificazioni per guadagnarsi un posto tra i migliori. Con l’attesa alle stelle, il futuro del tennis italiano potrebbe brillare ancora di più in questa prestigiosa cornice. Chi conquisterà l’accesso alle grandi scene londinesi?

Al momento sono dodici gli azzurri già certi di prendere parte al tabellone principale in singolare nel terzo torneo stagionale del Grand Slam: a Wimbledon hanno già assicurato un posto nel main draw, infatti, nove italiani e tre italiane. Sull’ erba outdoor britannica, invece, dovranno prendere parte alle qualificazioni, per tentare l’accesso tra i 128 componenti del main draw nove azzurri, sei uomini e tre donne. Le iscrizioni per il doppio maschile e femminile chiuderanno il 18 giugno, mentre per il doppio misto occorrerà attendere il 2 luglio. Sono già certi di un posto nel main draw tra gli uomini Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Mattia Bellucci e Luca Nardi, e tra le donne Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Wimbledon 2025: gli italiani nel tabellone principale e chi disputerà le qualificazioni

