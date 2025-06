Wicked 2 | il trailer del film parte alla grande con 113 milioni di visualizzazioni in 24h

Il trailer di Wicked – Parte 2 conquista il pubblico fin dal primo sguardo, totalizzando oltre 113 milioni di visualizzazioni in sole 24 ore. Un risultato che supera di gran lunga quello della prima parte, confermando l’attesa e l’entusiasmo per il sequel. La Universal Pictures può dunque brindare, consapevole di aver catturato l’attenzione di milioni di fan appassionati. Questa sorprendente partenza promette un film ancora più spettacolare e imperdibile.

Nelle prime 24 ore, il trailer di Wicked - Parte 2 ha registrato un numero altissimo di visualizzazioni, superando di molto il risultato di Wicked – Parte 1. La Universal Pictures ha di che festeggiare, anche se non è poi così sorpresa del risultato.

