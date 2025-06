Whalefall iniziate le riprese del nuovo film con Josh Brolin | ecco la prima foto dal set

È iniziata la produzione di Whalefall, il nuovo atteso film con Josh Brolin, celebre per Avengers: Endgame e Non è un paese per vecchi. La prima immagine dal set mostra l’attore in azione nei panni di Mitt Gardiner, promettendo un film avvincente e ricco di emozioni. Le riprese a Los Angeles segnano l’inizio di un progetto che sicuramente catturerà l’attenzione degli appassionati di cinema e non solo. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti!

È iniziata a Los Angeles la produzione di Whalefall, il nuovo film con protagonista Josh Brolin e tratto dal libro omonimo di Daniel Kraus. Brolin vi recita nei panni di Mitt Gardiner, il protagonista. Dal set, è stata pubblicata online la prima foto che ritrae anche Josh Brolin in primo piano impegnato in una pausa dalle riprese. Nel frattempo, nella sua newsletter, Kraus ha mostrato entusiasmo per il progetto.

