Wanda Nara | Vado in terapia da mesi anche Mauro dovrebbe farlo per recuperare il rapporto con le figlie

Wanda Nara, protagonista di una lunga intervista a Infama, ha condiviso con sincerità le sue sfide personali e il desiderio di ricostruire i legami familiari. Dopo un acceso scontro, ha lanciato un appello a Mauro Icardi affinché intraprenda anche lui un percorso di terapia, come sta facendo ormai da mesi per sé stessa. Un invito che potrebbe rappresentare il primo passo verso un nuovo equilibrio tra passato e futuro. Continua a leggere

Wanda Nara si è raccontata in una lunga intervista nel programma tv Infama, durante la quale ha parlato degli insulti rivolti alla compagna di Mauro Icardi, dopo un acceso litigio. In seguito ha invitato l'ex marito ad intraprendere un percorso di terapia psicologica, come sta facendo lei stessa da mesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: Wanda Nara Terapia Mesi

L-Gante volta pagina dopo Wanda Nara, su Instagram la foto con la nuova compagna - L-Gante segna un nuovo inizio dopo la sua relazione con Wanda Nara. Attraverso un post su Instagram, il rapper argentino ha condiviso un momento intimo con la sua nuova compagna, mostrando le loro mani intrecciate.

Se ne parla anche su altri siti

Wanda Nara: Vado in terapia da mesi, anche Mauro dovrebbe farlo per recuperare il rapporto con le figlie; Wanda Nara: «Sono in cura da uno psicologo da mesi. Anche Mauro Icardi dovrebbe farlo, per recuperare il rappo; L’appello di Wanda a Icardi: “Vado in terapia da mesi, anche lui dovrebbe farlo. Non capisco…”.

Wanda Nara: “Vado in terapia da mesi, anche Mauro dovrebbe farlo per recuperare il rapporto con le figlie” - Wanda Nara si è raccontata in una lunga intervista nel programma tv Infama, durante la quale ha parlato degli insulti rivolti alla compagna di Mauro Icardi ...

L’appello di Wanda a Icardi: “Vado in terapia da mesi, anche lui dovrebbe farlo. Non capisco…” - L'argentina ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito della situazione con Mauro Icardi sul tema delle figlie.

Wanda Nara: «Sono in cura da uno psicologo da mesi. Anche Mauro Icardi dovrebbe farlo, per recuperare il rapporto con le sue figlie» - È un fiume in piena Wanda Nara che, di rientro dall'Italia dove si è tenuta l'ultima udienza del processo di divorzio da Mauro Icardi, ...