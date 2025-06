vota il miglior barista inviati seimila tagliandi

L’attesa si fa emozionante: il nostro referendum per eleggere il Miglior barista di Cesena e dintorni sta vivendo il suo momento clou, con oltre seimila tagliandi già arrivati. La sfida è ancora aperta fino al 16 giugno, e ogni voto può fare la differenza. Chi salirà in testa e conquisterà il podio? La gara è serrata, e il pubblico ha tutto il tempo per decidere il protagonista di questa coinvolgente sfida nel mondo del caffè.

Procede spedito verso il rush finale il nostro referendum per proclamare il Miglior barista di Cesena e dintorni. Un successo di partecipazione fin da adesso con oltre seimila tagliandi giunti in redazione. Ma c'è tempo fino al 16 giugno per votare e ribaltare la classifica che vede attualmente ai primi posti un gruppetto di bariste. E dietro un'agguerrita pattuglia di inseguitrici, sempre al femminile dunque, in una gara che lascia per il momento agli uomini solo le briciole. Tra le più votate ci sono per ora Rudy Sherifi del bar del San Lorenzino, Sara Zedde del Café Martini, Ilaria Ricci di Shiva 95 (ex Olivi), Patrizia Drudi del bar Raroloco di Gambettola e Nicole Campana del Caffè Porta Trova.