von de leyen annuncia il 18mo round di sanzioni contro la russia

Il 18º round di sanzioni dell'UE contro la Russia è pronto per essere approvato dai Ventisette, segnando un passo deciso nella risposta europea alle tensioni internazionali. Con nuove restrizioni su energia e settore finanziario, Bruxelles rafforza la sua posizione, puntando a limitare le operazioni della flotta ombra e a stabilire un nuovo tetto sul prezzo del greggio russo. Questa mossa rappresenta un importante capitolo nella strategia di coercizione economica europea.

Bruxelles, 10 giu. (askanews) - È pronto per essere sottoposto all'approvazione dei Ventisette il 18mo pacchetto di sanzioni Ue contro la Russia, che contiene in particolare nuove misure sull'energia (con la riduzione da 60 a 45 dollari del tetto imposto al prezzo del greggio russo e l'inserimento nella "lista nera" di 77 nuove navi della flotta ombra che aggira le sanzioni), e sul settore finanziario (con un vero e proprio divieto delle transazioni e misure contro 20 nuove banche). L'annuncio è stato dato questo pomeriggio a Bruxelles in un punto stampa dalla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e dall'Alta Rappresentante per la Politica estera comune Kaja Kalls. 🔗 Leggi su Quotidiano.net