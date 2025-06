Volvo EX60 | debutta la prima cintura di sicurezza multi-adattiva al mondo

La Volvo EX60 sta per rivoluzionare il mondo delle auto con un'innovazione senza precedenti: la prima cintura di sicurezza multi-adattiva al mondo. Prevista per il debutto nel 2026, questa tecnologia intelligente si adatta alle esigenze di ogni occupante in tempo reale, elevando gli standard di sicurezza e comfort. Un passo avanti che promette di cambiare per sempre il modo di viaggiare. L'articolo Volvo EX60: debutta la...

(Adnkronos) – Nel 2026 la nuova Volvo EX60 segnerà un punto di svolta nella storia della sicurezza automobilistica grazie all'introduzione della prima cintura di sicurezza multi-adattiva al mondo. Un sistema rivoluzionario, sviluppato per rispondere in modo intelligente e personalizzato alle esigenze di ogni occupante, basandosi su dati raccolti in tempo reale. Questa tecnologia esclusiva presente sulla .

Con la nuova Volvo EX60 la cintura di sicurezza diventa intelligente e personalizzata - Scopri la rivoluzione della sicurezza con la nuova Volvo EX60, che introduce la prima cintura di sicurezza multi-adattiva al mondo.

