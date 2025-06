volontari plastic free onlus raccolgono 280 chili di rifiuti in liguria

Il volontariato ambientale si dimostra ancora più forte: 45 attivisti di Plastic Free Onlus hanno raccolto ben 280 chili di rifiuti tra Pegli e Ospedaletti, durante due intensi interventi per le Giornate mondiali dell’ambiente e degli oceani. Un risultato che testimonia come l’impegno locale possa fare la differenza nella tutela del nostro pianeta. E questa è solo l’inizio: insieme possiamo continuare a cambiare il mondo, un gesto alla volta.

Due interventi ambientali e 45 volontari coinvolti. È il bilancio dell’iniziativa di Plastic free onlus, realizzata sabato 7 giugno in Liguria per le Giornate mondiali dell’smbiente e degli oceani. Le attività si sono svolte tra Pegli, nel ponente genovese, e Ospedaletti, in provincia di Imperia. 🔗 Leggi su Genovatoday.it