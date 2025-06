Volley Nations League | Bulgaria sfida Italia con protagonisti della Yuasa Battery Grottazzolina

La Volley Nations League si avvicina a un grande scontro tra Bulgaria e Italia, un vero spettacolo di talento e passione. Al centro dell'attenzione, due atleti della Yuasa Battery Grottazzolina, pronti a brillare sui palcoscenici internazionali, portando con sé il meglio del nostro volley. Mentre il big match si prepara in Canada, l’attesa cresce: chi vincerà questa sfida di alto livello? La partita promette emozioni intense e sorprese da non perdere!

Partiamo dai big perché due atleti della Yuasa Battery Grottazzolina sono protagonisti in Volley Nations League in corso di svolgimento e che in questa settimana si sposterà in Canada. Proprio in Nord America la Bulgaria guidata da Chicco Blengini se la vedrà nella giornata di domani alle ore 17 (ora italiana) contro l' Italia di Ferdinando De Giorgi. Un test di lusso per due bulgari in particolare come il centrale Iliya Petkov e lo schiacciatore Georgi Tatarov, entrambi saranno protagonisti (Tatarov c'era anche anno scorso= con la Yuasa in Superlega. Insomma un impegno di quelli probanti per due pedine su cui il ct bulgaro Blengini crede molto.