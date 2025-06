Volley femminile Antropova e Fahr brillano nelle statistiche di Nations League

Il volley femminile italiano si accende di nuove stelle con Antropova e Fahr che dominano le statistiche di Nations League. Le nostre campionesse olimpiche, imbattute dopo quattro incontri, hanno dimostrato tutta la loro forza al Maracanazinho, conquistando vittorie decisive contro avversari di calibro mondiale. Un inizio promettente per un cammino che potrebbe portare l'Italia dritta alla Final Eight. La strada verso il successo è ormai tracciata e il futuro riserva grandi emozioni...

L’Italia ha vinto le prime quattro partite della Nations League 2025 di volley femminile, chiudendo da imbattuta la trasferta a Rio de Janeiro. Le Campionesse Olimpiche hanno giganteggiato al Maracanazinho sconfiggendo gli USA, la Corea del Sud e il Brasile per 3-0 e superando la Germania al tie-break. Le ragazze del CT Julio Velasco sono state impeccabili e hanno compiuto un passo importante verso la qualificazione alla Final Eight del prestigioso torneo internazionale. Al termine della prima settimana di gioco (delle tre in programma, ogni Nazionale giocherĂ dodici partite) si può tracciare un bilancio dando uno sguardo alle statistiche individuali. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley femminile, Antropova e Fahr brillano nelle statistiche di Nations League

