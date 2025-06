Vola il bilancio ConAmi | utile a 14,4 milioni

Il bilancio del Con.Ami vola a 144 milioni di euro, un risultato che testimonia la solidità e la capacità di adattamento del nostro consorzio pubblico. Fabio Bacchilega, presidente, ha sottolineato come, nonostante le sfide di un contesto internazionale instabile e le recenti alluvioni, i numeri dimostrano la forza di un'organizzazione che guarda al futuro con ottimismo. Di seguito, esploriamo i dettagli di questo eccellente risultato e le strategie per il 2024.

"È un buon bilancio. E i numeri lo dimostrano". Fabio Bacchilega, presidente del Con.Ami, presenta così il consuntivo 2024 del Consorzio pubblico, illustrato ieri in commissione prima della discussione di giovedì in Consiglio comunale. "Le difficoltà che si erano determinate nel 2023, dovute a uno scenario internazionale incerto e alle alluvioni sul territorio, sono perdurate lo scorso anno – ha ricordato Bacchilega –. Nonostante questo, con i Comuni soci si è provveduto a dare gambe agli impegni assunti". Il documento consuntivo 2024, approvato nei giorni scorsi dal Consiglio di amministrazione del Consorzio che ha nel Comune di Imola il socio maggioritario con il 65% delle quote, si è chiuso con un utile di oltre 14,4 milioni contro i 13,1 milioni dell'anno precedente, i 10,3 del 2022 e gli oltre 8 milioni del 2021.