Vogliono venire? Devono pagare | con le truffe sull'immigrazione uno dei capi aveva comprato una Ferrari

Un giro di truffe legate all'immigrazione smantellato dalla Polizia di Stato rivela un sistema corrotto e pericoloso. Tra gli arrestati, anche un poliziotto, e i leader erano avvocati del Nolano che sfruttavano eventi come i click day per falsificare documenti e ottenere permessi ingiustamente. La scoperta mette in luce un problema grave che richiede attenzione e interventi immediati per tutelare la legalità e i diritti di tutti. Continua a leggere.

La rete smantellata dalla Polizia di Stato era guidata da tre avvocati del Nolano; tra gli arrestati anche un poliziotto. Il gruppo sfruttava i click day per presentare false documentazioni per far ottenere i permessi di soggiorno. 🔗 Leggi su Fanpage.it

