Vlahovic Serbia la scena se la prende Mitrovic con una tripletta | il primo gol arriva su assist dell’attaccante della Juventus Com’è andata la sua partita – VIDEO

La scena si accende in Serbia, dove Mitrovic domina con una tripletta da urlo, trascinando la sua Nazionale a una vittoria schiacciante 3-0 contro Andorra. E tra i protagonisti c’è anche Vlahovic, che con un assist decisivo, anche se forse involontario, contribuisce al primo gol di Mitrovic. Un Natale di grande calcio per i tifosi balcanici: la partita si chiude con un trionfo che rimarrà nella storia.

Vlahovic Serbia, assist dell'attaccante della Juve per il primo gol di Mitrovic: la prestazione del centravanti in Nazionale – VIDEO. La Serbia di Dusan Vlahovic sul velluto: travolta 3-0 Andorra con la tripletta di Mitrovic. Nel match è stato protagonista anche il centravanti della Juventus. L'attaccante ha servito un assist, forse involontario in caduta, per la prima rete del compagno di reparto. Srbija vodi sa 1:0! Mitrovi? je postigao gol u Leksovcu! IDEMOOOO pic.twitter.com8P6ZjlAIlH — sportnadlanu (@klikclick191174) June 10, 2025 Il centravanti bianconero è poi rimasto in campo per tutti i 90 minuti.