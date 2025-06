Vlahovic Juventus Guardalà fa il punto | Dopo le parole di Comolli una cosa è certa | non rimarrà se…

Dusan Vlahovic, protagonista di molte voci di mercato, sta attirando l’attenzione dei tifosi juventini. Guardalà, intervistato da Sky Sport, ha analizzato il futuro dell’attaccante bianconero, rivelando che la sua volontà è di non trasferirsi in Turchia e che, stando alle parole di Comolli, una cosa certa è che non rimarrà a Torino con l’attuale situazione. La questione si fa sempre più complessa e interessante: cosa riserverà il destino di Vlahovic?

Vlahovic Juventus, Guardalà fa il punto sul futuro dell’attaccante bianconero: tutte le dichiarazioni a Sky. Guardalà ha parlato a Sky Sport per analizzare il futuro di Dusan Vlahovic, attaccante bianconero che potrebbe lasciare il calciomercato Juve nella sessione estiva. PAROLE – «La volontà di Vlahovic è quella di non andare in Turchia. Da come ha parlato Comolli, una cosa certa è che non rimarrà con questo tipo di contratto. Se Vlahovic dovesse manifestare la volontà di tornare bisognerà lavorare sul contratto». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, Guardalà fa il punto: «Dopo le parole di Comolli una cosa è certa: non rimarrà se…»

