Vlahovic Juve tra le voci di mercato e le parole di Comolli | intanto l’indizio sul futuro dell’attaccante arriva dai social

Il futuro di Dusan Vlahovic resta tra voci di mercato e parole di esperti come Comolli, alimentando la curiosità dei tifosi. Mentre l’attaccante si dedica alle qualificazioni mondiali con la Serbia, i social svelano un indizio cruciale sul suo prossimo passo. La Juve, nel frattempo, ribadisce il suo supporto e la volontà di mantenere Vlahovic in rosa. Ma quali saranno le prossime mosse? Restate con noi per scoprirlo.

Vlahovic Juve, tra le voci di mercato e le parole di Comolli: tutti gli aggiornamenti sul futuro dell'attaccante. Mentre si discute molto del futuro di Dusan Vlahovic, l'attaccante bianconero è impegnato con la Serbia per le sfide di qualificazione ai prossimi Mondiali. La Juve ha augurato buona fortuna all'attaccante ribadendo, in questo modo, che è un giocatore bianconero. Dusan!?? La Serbia affronta Andorra nella gara di qualificazione ai Mondiali 2026????? pic.twitter.combOAif8Cfmq — JuventusFC (@juventusfc) June 10, 2025 Tante voci di mercato ma in questo momento il futuro del serbo è tutto da decidere ma dovrebbe partecipare al Mondiale per Club con i bianconeri.

Vlahovic Juve: nuovo messaggio di Tudor all'attaccante serbo. Ecco cosa si aspetta l'allenatore in queste ultime due partite - Igor Tudor ha inviato un chiaro messaggio a Dusan Vlahovic alla vigilia di Juve-Udinese, sottolineando l'importanza delle ultime due partite per l'attaccante serbo.

