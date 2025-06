Vlahovic Juve Comolli è vago sul serbo | il suo annuncio disegna questo tipo di situazione Cosa filtra sul futuro dell’attaccante bianconero

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juventus si fa sempre più incerto, alimentando un alone di suspense e aspettative tra i tifosi. Le parole di Damien Comolli, nuovo direttore generale bianconero, lasciano intravedere un possibile cambiamento nella posizione dell’attaccante serbo. Cosa riserverà il futuro per Vlahovic? Restate sintonizzati, perché il prossimo capitolo potrebbe riscrivere le carte già in gioco.

Vlahovic Juve, il futuro dell’attaccante serbo è in forte dubbio: l’annuncio del nuovo DG lascia trapelare questo scenario. Il futuro di Dusan Vlahovic è un rebus da dover risolvere, almeno stando alle parole di Damien Comolli. Ecco cos’ha detto il nuovo DG della Juve sull’attaccante bianconero. PAROLE – « Ho parlato con Dusan la settimana scorsa. Il giocatore dovrebbe tornare a breve e vorrò parlargli per capire cosa ha in mente. Lui è un top player, alcune cose non hanno funzionato dall’inizio di gennaio fino a fine stagione, ci sono stati alti e bassi. Mi rendo conto non sia abbastanza quanto successo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juve, Comolli è vago sul serbo: il suo annuncio disegna questo tipo di situazione. Cosa filtra sul futuro dell’attaccante bianconero

In questa notizia si parla di: Juve Vlahovic Comolli Serbo

