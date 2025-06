Vlahovic Comolli accusa | Qualcosa non ha funzionato Tocca a lui ora risolvere la grana il rischio è grande

Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, ha affrontato con determinazione i temi più caldi alla sua presentazione. Tra accuse e responsabilità, si apre una nuova fase per il club, chiamato a risolvere le recenti tensioni e a rilanciare la propria ambizione. La grana Vlahovic e le criticità di Comolli rappresentano sfide cruciali: ora tocca a lui trovare le soluzioni giuste per riportare la Juventus in vetta.

Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, nella sua conferenza di presentazione ha toccato diversi temi, in maniera forte e con. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: quot - comolli - vlahovic - accusa

Comolli, aspettando la Juventus: "Non sopporto le persone mediocri, non possono lavorare con me" - La Juventus si prepara a un nuovo capitolo con Damien Comolli, esperto di calcio internazionale. La sua frase, "non sopporto le persone mediocri", anticipa una rivoluzione nel club bianconero, in linea con il trend di valorizzare talenti e professionalità.

Se ne parla anche su altri siti

Vlahovic, Comolli accusa: "Qualcosa non ha funzionato". Tocca a lui ora risolvere la grana, il rischio è grande - Damien Comolli, nuovo direttore generale della Juventus, nella sua conferenza di presentazione ha toccato diversi temi, in maniera forte e con parole dirette.

Vlahovic sotto accusa, attacco in diretta: “Usi meno il dito” - Nell’ottimo momento della Juventus c’è un’ombra che riguarda Dusan Vlahovic, finito nel mirino di una dura critica in tv Nella Juventus che, corto muso, tiene il passo dell’Inter c’è ...

Previsto incontro tra Comolli e l’entourage di Vlahovic: il punto sul futuro del bomber serbo - Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Dusan Vlahovic.