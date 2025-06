Vlahovic arriva l’accusa | caos in casa Juve

Tensione e polemiche scuotono la Juventus: Dusan Vlahovic, l'attaccante serbo pagato quasi 85 milioni di euro, si trova al centro di un ciclone che mette in discussione il suo ruolo e il futuro in bianconero. Tra aspettative deluse e criticitĂ interne, il club si confronta con una fase di grande prova. Ma cosa riserva il destino di Vlahovic e quale sarĂ il passo successivo? Restate con noi per scoprire gli ultimi aggiornamenti e le possibili evoluzioni della situazione.

Dusan Vlahovic nella bufera, ecco cosa sta succedendo: i dettagli sul suo futuro e sulla situazione in casa Juve. In casa Juventus si vive una situazione complessa per quanto riguarda il futuro di Dusan Vlahovic. Non è un mistero che l’attaccante serbo abbia deluso le aspettative nel corso dell’ultima stagione, e non solo. Pagato quasi 85 milioni di euro nel gennaio del 2022, Dusan Vlahovic non ha mai realmente dimostrato di valere l’investimento. “” (LaPresse) tvplay.it A far sorgere i dubbi è principalmente la discontinuitĂ dell’ex Fiorentina, che nonostante i gol non è mai riuscito a prendere le redini dell’attacco della Juventus. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Vlahovic, arriva l’accusa: caos in casa Juve

Vlahovic, gol e saluti allo Stadium: il serbo segna all’ultima in casa della Juve e mantiene il quarto posto - Dusan Vlahovic rientra nel ricordo dei tifosi bianconeri con un gol decisivo all'ultima partita casalinga della Juventus, mantenendo il quarto posto in classifica.

Serviva solo vincere e la Juve porta a casa 3 punti imprescindibili. Il gol di Nico Gonzalez sblocca la partita e Vlahovic la chiude, tutto si deciderĂ all'ultima di campionato. Juve quarta con un punto in piĂą della Roma e +2 sulla Lazio. Con una vittoria a Venezia Partecipa alla discussione

Da Vlahovic a Conceicao: per chi sarà l’ultima partita allo Stadium con la #Juve Partecipa alla discussione

