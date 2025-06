Vivi il saluto al sole a Villa Pamphilj

Vivi il Saluto al Sole a Villa Pamphilj, un’esperienza che unisce natura, benessere e spiritualità nel cuore di Roma. Da martedì 10 giugno a domenica 14 settembre 2025, il progetto giunge alla XII edizione, offrendo un’occasione unica per ritrovare equilibrio e armonia immersi nel verde. Quest’anno, “VIVI Il Saluto al Sole” assume un significato ancora più profondo e toccante, alla luce delle sfide e delle emozioni condivise. Non perderti questa splendida opportunità di rinascita e connessione con te stesso e la natura.

