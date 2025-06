Viveva gratis in suite di hotel di lusso | preso a Modena il truffatore seriale

Un truffatore seriale, noto in tutta Italia per le sue fughe rapide e i conti mai saldati, è stato finalmente catturato a Modena. Dopo aver vissuto gratis nelle suite di hotel di lusso, questa volta la sua fuga si è conclusa in un noto albergo di Castelvetro, dove è stato arrestato. La scoperta del suo inganno rappresenta un'importante vittoria contro i truffatori dell'alta società. Ma chi è davvero questo uomo senza fissa dimora?

Modena, 10 giugno 2025 – E’ un truffatore seriale noto in tutta Italia: è solito alloggiare negli hotel di lusso per poi fuggire senza saldare il conto. Questa volta ha scelto come meta Modena: infatti lunedì è stato sorpreso in un noto hotel di Castelvetro dove è stato identificato e arrestato. I n manette è finito un italiano sui 47 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di truffa ai danni appunto della rinomata struttura alberghiera del territorio castelvetrese. È’ stato il responsabile della struttura, insospettita dal comportamento del cliente che, dal 26 maggio scorso, soggiornava in una delle suite più lussuose dell’albergo a segnalare la situazione ai carabinieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Viveva gratis in suite di hotel di lusso: preso a Modena il truffatore seriale

