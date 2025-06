Vivere un sogno di mezza estate a villa Lante di Bagnaia

Immergiti in un'esperienza unica tra storia e arte: dal 15 giugno prende il via "Shakespeare Dream", il progetto teatrale itinerante che trasforma Villa Lante di Bagnaia in un palcoscenico vivente, celebrando il patrimonio culturale viterbese. Con 25 anni di esperienza, Teatro Mobile porta la magia del teatro direttamente sotto le stelle, offrendo un sogno di mezza estate da vivere e ricordare. Prepara i tuoi sensi a un’avventura indimenticabile.

Al via dal 15 giugno il progetto multidisciplinare, itinerante e site-specific di Teatro mobile "Shakespeare dream", che vuole valorizzare un luogo emblematico del Cinquecento e del patrimonio culturale viterbese: villa Lante a Bagnaia. Teatro mobile, realtĂ con 25 anni di esperienza e di storia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Vivere un "sogno di mezza estate" a villa Lante di Bagnaia

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Vivere un sogno di mezza estate a villa Lante di Bagnaia; “Shakespeare Dream”, teatro itinerante a Villa Lante di Bagnaia; A villa Lante durante le feste: giorni e orari di apertura.

Villa Lante: un gioiello rinascimentale che ti lascerà senza fiato - Il giardino di Villa Lante a Bagnaia, a pochi chilometri da Viterbo, nel 2011 ha vinto il titolo di giardino più bello d’Italia.

Villa Lante a Bagnaia e il Santuario di S. Maria della Quercia: due capolavori del Rinascimento - Villa Lante a Bagnaia rappresenta uno degli esempi di maggior pregio di architettura rinascimentale, dove l’elemento natura è in perfetto equilibrio con l’uomo.

Chiusura Straordinaria di Villa Lante a Bagnaia - La Direzione regionale Musei nazionali Lazio e le Ville Monumentali della Tuscia comunicano che, per consentire il regolare avanzamento dei lavori di restauro, Villa Lante resterà chiusa al pubblico ...