Vittorio Brumotti le aggressioni la fidanzata Annachiara il ragno violino | Aggredito e minacciato di morte Giorgia Palmas? Mi ha fatto aspettare

L’estate si avvicina e con essa tornano i sorrisi di Paperissima Sprint, il programma che ci regala scherzi, papere e tanti momenti divertenti. Con Juliana Moreira e Vittorio Brumotti alla guida, l’energia e la simpatia sono assicurate. Tra le risate, però, non mancano le notizie di cronaca che scuotono il cuore, come le recenti aggressioni e tensioni che coinvolgono personaggi famosi. La tv è un mix di leggerezza e realtà, pronto a sorprenderci sempre.

L'estate è alle porte e in tv tornano gli scherzi e le papere con Paperissima Sprint. Alla guida del format ideato da Antonio Ricci ci sono Juliana Moreira e Vittorio Brumotti, coppia. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Vittorio Brumotti, le aggressioni, la fidanzata Annachiara, il ragno violino: «Aggredito e minacciato di morte. Giorgia Palmas? Mi ha fatto aspettare»

In questa notizia si parla di: Vittorio Brumotti Aggressioni Fidanzata

Vittorio Brumotti in un take away della droga a Settala: insegue i pusher e recupera un borsello pieno di cocaina - Vittorio Brumotti torna a far parlare di sé con una nuova operazione contro lo spaccio di droga. Questa volta, il noto inviato di "Striscia la notizia" ha inseguito i pusher in un takeaway di Settala, recuperando un borsello colmo di cocaina.

Aggressione Brumotti: la stampa italiana e la foto sbagliata; Aggressione a Los Angeles. Annachiara Zoppas, fidanzata di Brumotti: «C'è da avere paura. Per fortuna stiamo b; Vittorio Brumotti aggredito e rapinato a Los Angeles: mi hanno puntato la pistola in bocca.

Aggressione a Los Angeles. Annachiara Zoppas, fidanzata di Brumotti: «C'è da avere paura. Per fortuna stiamo bene» - È Annachiara Zoppas, fidanzata di Vittorio Brumotti a rassicurare chi, da questa parte dell'Atlantico, aveva ricevuto notizie poco chiare circa la brutale aggressione di cui è stata insieme ...

Vittorio Brumotti rapinato a Los Angeles dove era in vacanza: «Mi hanno messo una pistola in bocca» - Vittorio Brumotti, inviato di Striscia La Notizia, aggredito a Los Angeles, dove si trovava con la fidanzata Annachiara ...

Vittorio Brumotti aggredito e rapinato a Los Angeles: “Mi hanno riempito di calci e pugni, poi mi hanno messo la pistola in bocca” - Sono stati attimi di terrore quelli vissuti da Vittorio Brumotti, la fidanzata Annachiara Zoppas ...