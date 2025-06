Vittime di Villa Pamphili la triste scoperta dopo la tragedia

Il cuore di Roma trema di fronte a una tragedia che ha scosso il suo Polmone Verde: Villa Pamphili. Una neonata e una giovane donna trovate senza vita hanno acceso un’indagine triste e misteriosa. Chi erano davvero? Quali segreti si nascondono dietro questa drammatica scoperta? A distanza di giorni, ancora nessuno dà risposte certe, lasciando aperte più domande che mai. La verità potrebbe essere più vicina di quanto immaginiamo.

Una neonata e una giovane donna trovate senza vita in uno dei polmoni verdi più frequentati della capitale: è questa la tragica cronaca che scuote Villa Pamphili. La scoperta, avvenuta nel primo weekend di giugno, ha messo in moto un'inchiesta fitta di domande e povera di risposte. Chi erano? Cosa le ha portate a un destino tanto crudele? Perché, a distanza di giorni, nessuno le reclama? Le prime indagini balbettano, mentre sulla vicenda cala un silenzio assordante, interrotto solo dal nastro che delimita la scena del crimine e dalle sirene delle volanti che perlustrano il parco.

