Visti per studenti a Harvard via libera dal Dipartimento di Stato Usa

Ottima notizia per gli studenti internazionali: il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha ripristinato l'elaborazione dei visti per studenti e visitatori accademici destinati a Harvard, interrompendo il bando introdotto dall'amministrazione Trump. Questa decisione apre nuove opportunità di studio e collaborazione tra università di tutto il mondo e l’ateneo di Harvard. Un passo importante che promette di rafforzare i legami accademici e culturali tra Paesi e Stati Uniti.

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha ordinato a tutte le missioni diplomatiche e consolari nel mondo di riprendere l'elaborazione dei visti per studenti e visitatori accademici diretti all'UniversitĂ di Harvard, sospendendo così il controverso bando voluto dal presidente Donald Trump. Lo riferisce la Cnn, citando un cablogramma diplomatico firmato dal segretario di Stato .

Trump ha vietato l’ingresso negli Stati Uniti ai cittadini di 12 Paesi e ha bloccato i visti per gli studenti stranieri di Harvard Sul sito: https://buff.ly/Qbt7Kiq Partecipa alla discussione

Secondo @FardellaEnrico (@UniOrientale) lo stop di Trump ai visti agli studenti cinesi ha un doppio scopo: colpire gli atenei come Harvard e indebolire dall’esterno la “testa di ponte” accademica del Partito comunista cinese L’intervista di @GabrieleCarrer Partecipa alla discussione

