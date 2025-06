Visita guidata all' Orto botanico al solstizio d' estate

Scopri la magia dell'Orto Botanico di Padova in un'affascinante visita guidata organizzata dall'associazione Arka, in occasione del solstizio d'estate. Sabato 21 giugno alle ore 10:30, lasciati condurre da un’esperta guida naturalistico-ambientale e immergiti tra piante rare e meraviglie naturali. Un’occasione imperdibile per conoscere più da vicino il cuore verde dell’università e celebrare l’arrivo estivo. Non perdere questa esperienza unica!

L'associazione Arka organizza la visita guidata all'Orto Botanico dell'universitĂ di Padova che si svolgerĂ Sabato 21 Giugno alle ore 10:30. La visita sarĂ condotta da esperta guida naturalistico-ambientale accreditata all'UniversitĂ di Padova. La durata della visita sarĂ di circa 1 ora e 45. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Visita guidata all'Orto botanico al solstizio d'estate

In questa notizia si parla di: Visita Guidata Orto Botanico

