Visita guidata al Museo della natura e dell' uomo e a Palazzo Cavalli

Scopri i tesori nascosti del Museo della Natura e dell’Uomo e immergiti nella storia di Palazzo Cavalli con l’arcobaleno di curiosità e meraviglie che ti attende. Un’occasione unica per esplorare in modo coinvolgente e approfondito questo affascinante patrimonio culturale, guidato da esperti qualificati. Non perdere questa opportunità di arricchire il tuo sapere e vivere un’esperienza indimenticabile: ti aspettiamo sabato 21 giugno!

L'associazione ARKA organizza la visita al nuovo Museo della Natura e dell'Uomo e alle relative sale a piano terra di Palazzo Cavalli che si svolgerà Sabato 21 Giugno 2025 alle ore 16:30. La visita guidata durerà circa 1 ora e 45 minuti e sarà condotta da Guida Naturalistica accreditata.

