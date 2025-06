Visita guidata a Villa Molin e al parco con una guida naturalistica

esperienza indimenticabile tra arte, natura e storia, perfetta per grandi e piccini che desiderano immergersi nella bellezza senza tempo di Villa Molin. Prenotate subito e lasciatevi conquistare dalle sue meraviglie!

MARTEDI' 17 GIUGNO E TUTTI I MARTEDI' MATTINA DEL MESE Villa Molin apre le sue porte per una VISITA GUIDATA alla villa e al parco alle ore 11. Non perdete l'occasione di scoprirla guidati da una guida naturalistica che vi racconterĂ la storia del parco e del giardino all'italiana. SarĂ un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Š Padovaoggi.it - Visita guidata a Villa Molin e al parco con una guida naturalistica

In questa notizia si parla di: Villa Parco Visita Guidata

Il parco di Villa Silvia Carducci si fa teatro per la fiaba del brutto anatroccolo - Il parco di Villa Silvia Carducci si trasforma in un magico teatro per la fiaba del brutto anatroccolo.

#VillaImperialeCattaneo, sede della Biblioteca Civica Lercari, vi aspetta domani con una visita guidata gratuita tra le volte affrescate dei suoi saloni 29-05-2025 ? 16:30-18:00 Atrio della #BibliotecaLercari ? Prenotazione obbligatoria https://visitgen Partecipa alla discussione

Domenica alle 15 visita guidata al parco storico di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure https://buff.ly/9LRe1Mx Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Visita guidata a Villa Tasca, alla scoperta dei saloni e del giardino romantico della dimora storica; Inaugurazione Parco Botanico Villa Rocca; Domenica alle 15 visita guidata al parco storico di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure.

‘Santa’: Villa Durazzo, visita guidata gratuita al parco storico - Nell’ambito dell’evento “Appuntamento in giardino”, organizzato dall’Apgi, Associazione Parchi e Giardini d’Italia, vi invitiamo domenica 8 giugno ad una passeggiata nel parco storico di Villa Durazzo ...

Villa Pallavicini, visita guidata notturna al percorso esoterico-massonico nel parco - A Villa Durazzo Pallavicini, polmone verde a Genova Pegli, sabato 7 giugno 2025 è in programma la visita guidata notturna al percorso esoterico-

Domenica alle 15 visita guidata al parco storico di Villa Durazzo a Santa Margherita Ligure - Nell’ambito dell’evento “Appuntamento in giardino”, organizzato dall’Apgi, Associazione Parchi e Giardini d’Italia, domenica 8 giugno è prevista una passeggiata nel parco storico di Villa Durazzo a ...