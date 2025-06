Violenze e razzismo in Irlanda del Nord molotov sulle case degli immigrati dopo un'accusa di stupro

La tensione cresce in Irlanda del Nord, dove recenti violenze e atti di razzismo scuotono la comunità di Ballymena. Dopo l’arresto di due adolescenti per un’accusa grave, le proteste si sono trasformate in scontri e attacchi contro le case degli immigrati, alimentando un clima di paura e divisione. Un episodio drammatico che solleva questioni sullo stato della convivenza e dei diritti umani in questa regione tormentata. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa crisi crescente.

Disordini a Ballymena, Irlanda del Nord, dopo l'arresto di due adolescenti accusati di una grave aggressione sessuale. Le proteste, sfociate in violenze contro la polizia, avrebbero una matrice razziale. Prese di mira anche le case di immigrati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gravissimo pogrom anti-immigrati ieri a #Ballymena, Irlanda del Nord (città a stragrande maggioranza unionista), quando è girata la notizia che i due 14enni accusati di tentata violenza sessuale sono di origine straniera. Due case in fiamme, scontri con la poli Partecipa alla discussione

Secondo @BelfastLive le case a fuoco sono state almeno 4. Il corteo (2500 persone) si è formato nel quartiere lealista Harryville e si è diretto verso Clonavon Road, dove sarebbe avvenuta la violenza sessuale nel fine settimana. Colpita anche una casa 4 km Partecipa alla discussione

