Violenza sessuale sulla figlia della compagna | Abusi da quando avevo 7 anni

tragedia che ha sconvolto una famiglia e scosso la comunità, il processo rappresenta un passo fondamentale verso giustizia e verità. Le accuse gravi sollevano ancora più domande su come prevenire e denunciare episodi di abuso, proteggendo le vittime più vulnerabili. Dopo la...

È accusato di aver abusato della figlia della compagna. Abusi che sarebbero iniziati nel 2012, quando la bambina aveva solo 7 anni, e che si sarebbero protratti nel tempo. L’uomo è ora a processo davanti al collegio dei giudici del tribunale di Viterbo per violenza sessuale aggravata. Dopo la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Violenza sessuale sulla figlia della compagna: "Abusi da quando avevo 7 anni"

